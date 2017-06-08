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Луганск, 8 июня. Украинские силовики захватили здание школы и поселкового совета в населенном пункте Рассвет Станично-Луганского района. Об этом сообщает Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

«7 июня на «горячую линию» МВД ЛНР позвонила жительница поселка Рассвет Станично-Луганского района. Женщина пожаловалась, что украинские силовики заняли школу и здание поссовета. В учебном заведении будет размещен штаб ВСУ, а школьников переведут в другие школы района», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ превратили здание поселкового совета в пункт связи. Украинские силовики ограничили проезд в районе поселкового совета, а на крыше здания установили три параболические антенны.