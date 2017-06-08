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Политика
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи

Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи

16:21  8 Июня 2017
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Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи

Брюссель, 8 июня. Европейский Союз расширил санкции против КНДР, включив в черный список еще 14 физических и четыре юридических лица, которые указаны в резолюции Совета Безопасности ООН от 2 июня 2017 года. Об этом сообщается в коммюнике Совета ЕС. 

Активы этих лиц на территории КНДР теперь будут заморожены; кроме того, передвижение этих лиц по ЕС будет ограничено. 

Таким образом, санкционный список против КНДР теперь насчитывает 53 физических и 46 юридических лиц. Все они фигурируют в резолюциях ООН. Кроме того, ЕС в одностороннем порядке ввел санкции против 41 гражданина и семи юридических лиц Северной Кореи. 

#евросоюз #кндр
Владимир Багров
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