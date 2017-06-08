Путин вызывает доверие у 81 процента россиян — ВЦИОМ
Москва, 8 июня. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 80 процентов жителей страны, показали результаты соцопроса ВЦИОМ.
Исследователи подчеркнули, что 81% россиян положительно отзываются о политике президента и поддерживают его действия. Социологи уточнили, что этот показатель уже полгода не опускается ниже отметки 80%.
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев вызывает доверие у 51% россиян. Решения кабмина поддерживают 55,9% опрошенных.
Ранее сообщалось, что очередная «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» назначена на 15 июня. Компания Caviar, специализирующаяся на драгоценной отделке мобильных телефонов, заявила о подарке для автора лучшего вопроса президенту.