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Москва, 8 июня. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 80 процентов жителей страны, показали результаты соцопроса ВЦИОМ.

Исследователи подчеркнули, что 81% россиян положительно отзываются о политике президента и поддерживают его действия. Социологи уточнили, что этот показатель уже полгода не опускается ниже отметки 80%.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев вызывает доверие у 51% россиян. Решения кабмина поддерживают 55,9% опрошенных.

Ранее сообщалось, что очередная «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» назначена на 15 июня. Компания Caviar, специализирующаяся на драгоценной отделке мобильных телефонов, заявила о подарке для автора лучшего вопроса президенту.