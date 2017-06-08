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Россия
Путин вызывает доверие у 81 процента россиян — ВЦИОМ

Путин вызывает доверие у 81 процента россиян — ВЦИОМ

16:00  8 Июня 2017
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Путин вызывает доверие у 81 процента россиян — ВЦИОМ

Москва, 8 июня. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 80 процентов жителей страны, показали результаты соцопроса ВЦИОМ.

Исследователи подчеркнули, что 81% россиян положительно отзываются о политике президента и поддерживают его действия. Социологи уточнили, что этот показатель уже полгода не опускается ниже отметки 80%.

Путин вызывает доверие у 81 процента россиян — ВЦИОМ

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев вызывает доверие у 51% россиян. Решения кабмина поддерживают 55,9% опрошенных.

Ранее сообщалось, что очередная «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» назначена на 15 июня. Компания Caviar, специализирующаяся на драгоценной отделке мобильных телефонов, заявила о подарке для автора лучшего вопроса президенту.

#путин #медведев
Катерина Тимошенская
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