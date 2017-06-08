Локомотив Сирии: как эмбарго против ИГ возродит экономику САР после шести лет войны

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Террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) не одинока в своем рвении подорвать экономику страны, занимаясь контрабандой нефти. С другой стороны, экономику Сирии душат США, настаивающие на сохранении режима санкций в отношении САР. Между тем совершенно ясно, что Сирии необходимо налаживать промышленность, что поможет ей найти необходимые ресурсы для победы над ИГ*. А это главная задача для всего мирового сообщества.

Пора ввести эмбарго

Российские специалисты завершают подготовку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) территорий. Об этом заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

«В настоящее время мы завершаем работу над подготовкой проекта резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал Феоктистов.

Заявление было сделано по итогам встречи в Нью-Йорке с делегацией США в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), передает РИА Новости. Отметим, что данная группа занимается, в том числе, противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, если данное эмбарго действительно будет настоящим серьезным ударом по позициям боевиков, чья экономика, по официальным сведениям, за последнее время уменьшилась в два раза, это, безусловно поможет правительственным сирийским войскам взять под контроль территории, благодаря которым ИГИЛ* обеспечивает свою экономику. Как отметил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН, дело в том, что на территории Сирии находятся запасы углеводородов, где идет их активная эксплуатация: происходит добыча нефти.

«И в данном случае, если это эмбарго действительно повлияет на позиции боевиков, то это даст позитивный сигнал сирийской экономике и всей Сирии в целом», — сообщил Данюк.

Надо давить на Запад

Другое дело — ряд санкций в отношении самой Сирии, инициатором которых стал Вашингтон. По мнению Никиты Данюка, вряд ли получится в ближайшей перспективе снять с Сирии многочисленные санкции — ведь здесь важна позиция США, за которой следует согласие европейских государств.

С точки же зрения каких-то неформальных попыток обойти эту блокаду, по мнению Данюка, ситуация тоже достаточно сложная. Дело в том, что региональные игроки, от которых будут зависеть различные логистические и транспортные пути доставки продукции и прочих вещей на территорию Сирии, настроены очень отрицательно в отношении сирийского правительства, отмечает эксперт. И тут опять все пляшут под дудку США. И все в итоге сводится к поддержке терроризма.

«В данном случае я говорю о Турции и Иордании, которая является давним сателлитом Соединенных Штатов в регионе, естественно, это Израиль, естественно, это страны Персидского залива, которые через определенные каналы пытаются повлиять на сирийскую ситуацию с помощью, в том числе, финансовой, технологической и материальной поддержки террористических группировок», — сообщил Никита Данюк.

Как возродить экономику

Самое главное, это, конечно, приход на территорию Сирии капитала, считает эксперт. Так, если наш российский капитал, представители крупного бизнеса будут заинтересованы в том, чтобы открывать свои производства и инвестировать в экономику сирийского государства деньги, то, безусловно, возможности для развития экономики будут иметь место. Однако сейчас сама государственность Сирии под угрозой, поставлена под сомнение очень влиятельными игроками извне, и ради этого США и их приспешники готовы идти на все, вплоть до поддержки террористических группировок.

Как отмечает Никита Данюк, у Сирии есть определённые золотовалютные резервы, есть достаточно перспективные месторождения углеводородов, а также редкоземельных металлов, есть запасы нефти на шельфе в Средиземном море. Но все это разбивается об очень сложную ситуацию, когда сама сирийская государственность поставлена под угрозу усилиями США и Запада в целом.

«В данном случае самая главная и первостепенная задача и для экономики Сирии и для самой Сирии — это сохранить свою государственность, устранить террористическую угрозу на своей территории и привлекать предприятия крупного капитала, в данном случае из своих союзнических государств, таких как Россия, Иран и так далее», — отметил эксперт.

При этом мы уже видим, отмечает Данюк, что Сирия осуществляет экспорт аграрной продукции на территорию России, но все-таки этого недостаточно для того, чтобы на полную мощность запустить экономический ресурс и потенциал сирийского государства.

«Пока что нужно развивать направление экспорта аграрной продукции, но все-таки главным локомотивом все равно останется энергетическая составляющая, промышленность, развитие энергетики и возобновление контроля над нефтеносными и газоносными регионами страны», — подытожил Никита Данюк.

* Организация запрещена на территории РФ.