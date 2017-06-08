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Украина
Херсонские власти начали борьбу с русским языком в магазинах и ресторанах

Херсонские власти начали борьбу с русским языком в магазинах и ресторанах

15:33  8 Июня 2017
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Херсонские власти начали борьбу с русским языком в магазинах и ресторанах

Киев, 8 июня. Украинские власти оштрафовали ряд ресторанов, магазинов и аптек в Херсонской области за обслуживание на русском языке. Такими данными поделились официальные представители Госпродпотребслужбы Украины.

Согласно предварительным данным, один человек подал около 10 жалоб по фактам нарушений работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли и аптек требований закона «О языках».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, посвященный введению языковых квот на украинском телевидении.

#украина #русский язык
Алексей Громов
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