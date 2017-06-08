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Экономика
Европейский центральный банк отказался менять базовую ставку

Европейский центральный банк отказался менять базовую ставку

15:08  8 Июня 2017
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Европейский центральный банк отказался менять базовую ставку

Франкфурт-на-Майне, 8 июня. Европейский центральный банк решил сохранить базовую ставку на нулевом уровне, как и предполагали эксперты. Такое решение было принято на заседании совета управляющих ЕЦБ.

Совет также постановил сохранить маржинальную ставку на уровне 0,25%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ ввел в обращение новую купюру номиналом 50 евро. Новая банкнота защищена от подделок рядом ступеней защиты, в частности — водяным знаком и голограммой с портретом Европы, персонажа из греческой мифологии.

Геннадий Плющев
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