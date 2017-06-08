ДНР: Киев готовит кровавую провокацию в Авдеевке

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Донецк, 8 июня. Военнослужащие ВСУ готовят очередную провокацию с обстрелами находящейся на украинской территории Авдеевки, чтобы обвинить в них ДНР. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой получена достоверная информация о подготовке в период с 8 по 12 июня кровавой провокации украинскими силовиками с обстрелом населенного пункта Авдеевка и жертвами среди мирного населения», — заявил он.

Разведка ДНР выяснила, что ВСУ намерены наносить удары из танков, тяжелой артиллерии и минометов одновременно с двух направлений. Согласно сценарию провокации, ВСУ попытаются вызвать ответный огонь с позиций ДНР.

По словам Басурина, лжеобстрелы якобы со стороны ДНР будут снимать украинские и иностранные телеканалы. Часть СМИ уже направлена в район подконтрольного ВСУ вентиляционного ствола шахты Бутовская.