Телеканал Freeform заказал ремейк сериала «Отбросы»

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Лос-Анджелес, 8 июня. Американский телеканал Freeform заказал пилот британского сериала «Отбросы». Съемками эпизода займется Диана Руджеро-Райт, которая уже работала над сериалом «Я — зомби» для CW.

Известно, что Эшли Латроп сыграет Алишу, Тре Холлоу — Кертиса, Элли Макдональд — Келли, а Джейк Каннавейл исполнит роль Нэйтана.

Британский сериал «Отбросы» вышел в 2009 году. Всего было отснято пять сезонов. В оригинальный актерский состав входили тогда еще неизвестные Иван Реон («Игра престолов») и Роберт Шиэн («Убить Боно»).

В сериале рассказывается о группе подростков, которые попадают на исправительные работы за мелкие правонарушения. Неожиданно они попадают в шторм, который наделяет их суперспособностями, передает Ura.Ru.

«Отбросы» получили небывалую популярность не только на территории Великобритании, но и во всем мире. В 2014 году права на сериал выкупил российский канал СТС.