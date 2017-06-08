Сирия: САА и ВВС САР провели ряд антитеррористических операций против ИГ и «Ан-Нусры»

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Дамаск, 8 июня. Правительственные войска Сирии провели несколько рейдов против террористов в провинциях Хомс, Ракка, Алеппо, Хама и Дейр эз-Зор.

В военных операциях принимали участие как наземные силы, так и ВВС Сирии, отмечают источники в командовании ВС САР. В провинции Ракка были нанесены авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) около Аль-Кадисии.

Отмечается, что серьезный урон был нанесен боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка) в провинции Хама, в этом же регионе около населенного пункта Саламия был сбит беспилотник игиловцев. ВВС Сирии сдерживают наступление джихадистов на осажденный «Халифатом» Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.