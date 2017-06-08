Более 50 оппозиционеров сложили оружие на востоке Алеппо

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Алеппо, 8 июня. Группа протурецких оппозиционеров сложила оружие на северо-востоке провинции Алеппо.

Сирийский источник отмечает, что ранее боевики были задействованы в военной операции армии Турции «Щит Евфрата». После переговоров они решили сложить оружие и отказаться от сопротивления. По данным различных источников они сдались правительственным войскам Сирии или курдским подразделениям «Сирийских демократических сил».

Также сообщалось, что на севере провинции Алеппо идут столкновения курдского ополчения с протурецкими боевиками. «Свободная сирийская армия» стремится выдавить курдов из региона.

Ранее «Телеканал 360» рассказал, что США начали поставлять оружие курдам для борьбы с террористами.