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Новости Сирии
Более 50 оппозиционеров сложили оружие на востоке Алеппо

Более 50 оппозиционеров сложили оружие на востоке Алеппо

15:04  8 Июня 2017
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Более 50 оппозиционеров сложили оружие на востоке Алеппо

Алеппо, 8 июня. Группа протурецких оппозиционеров сложила оружие на северо-востоке провинции Алеппо.

Сирийский источник отмечает, что ранее боевики были задействованы в военной операции армии Турции «Щит Евфрата». После переговоров они решили сложить оружие и отказаться от сопротивления. По данным различных источников они сдались правительственным войскам Сирии или курдским подразделениям «Сирийских демократических сил».

Более 50 оппозиционеров сложили оружие на востоке Алеппо

Также сообщалось, что на севере провинции Алеппо идут столкновения курдского ополчения с протурецкими боевиками. «Свободная сирийская армия» стремится выдавить курдов из региона.

Ранее «Телеканал 360» рассказал, что США начали поставлять оружие курдам для борьбы с террористами.

#оппозиция #сирия #алеппо #турция #курды #сса
Алексей Громов
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