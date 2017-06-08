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Новости Сирии
Сирия новости 8 июня 16.30: ИГ потеряло стратегическую точку в Ираке, конфликт между курдами и САА в Хасаке

Сирия новости 8 июня 16.30: ИГ потеряло стратегическую точку в Ираке, конфликт между курдами и САА в Хасаке

16:30  8 Июня 2017
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Конфликт между курдами и САА в Хасаке

Сирия, 8 июня. САА освободила населенный пункт Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска. Курды и САА ведут взаимные обстрелы в предместьях города Хасака. Бойцы «Хашд Аш-Шааби» отбили у ИГ* ключевой КПП «Тель Сафук» в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

ВКС РФ: нанесли удары по укрепрайонам радикалов ИГ на окраинах городов Соха и Укейрибат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА): освободила от исламистов населенный пункт Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска; ведет бои с ИГ к югу и к востоку от Пальмиры; открыла огонь по опорным пунктам радикалов в районе населенного пункта Аиб к югу от Даръа; нанесла четыре авиаудара по позициям боевиков недалеко от района Ибта на окраине Даръа; провела бомбардировку военных штабов ИГ в восточной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет артобстрел населенного пункта Таль Джадид на востоке Хамы; открыло огонь по населенному пункту Аль-Ассаф к северо-востоку от города Баакуба в Ираке; потеряло пограничный пост «Тель Сафук» в провинции Ниневия в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет ракетный обстрел позиций САА в Даръа.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; провела бомбардировку в районе населенного пункта Аль-Кория в Ракке.

Курды: захватили район Ракки Аль-Машалаб; заняли населенный пункт Харакла в одном километре от Ракки; установили контроль над  деревней Абу-Аси к западу от Ат-Табки в провинции Ракка; обстреливают позиции САА в Хасаке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (watanisy), Сирийская арабская армия (САА) полностью освободила от боевиков населенный пункт Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска. Военные действия на данном направлении продолжались всю неделю.

Напомним, территории к северо-западу от столицы входят в одну из зон деэскалации, которые были утверждены в ходе переговоров между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции в Астане 4 мая 2017-го года при посредничестве представителей РФ. Однако постоянные вооруженные столкновения между различными антиправительственными группировками в Восточной Гуте приводят к гибели большого количества мирных жителей, вследствие чего сирийская армия не могла не вмешаться в конфликт.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Продолжаются бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства»* в районе населенного пункта Аль-Аббасия к югу от Пальмиры, а также к востоку от древнего города. Об этом сообщает Twitter-канал (GenevaUpdates).

Сирийская армия стремиться расширить зону своего влияния в данном районе, поскольку территории вокруг Пальмиры не раз подвергались контратакам со стороны боевиков ИГИЛ, вследствие того что район богат месторождениями нефти и газа. Радикалы ИГ использовали террористов-смертников и беспилотники, дабы вернуть утраченные позиции. Тем не менее армия Башара Асада пока успешно отражает атаки ИГ.

Провинция Дэйр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Самолеты международной коалиции вновь нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в городе Абу Кемаль, расположенном к юго-востоку от Дейр эз-Зора вблизи границы с Ираком. Никакой информации о нанесенном боевикам ИГ уроне пока не поступало, передает военный источник в соцсети Twitter (GenevaUpdates).

На данных территориях находится множество нефтегазовых полей, контроль над которыми желает заполучить западная коалиция во главе с США. Проамериканские боевики ССА сейчас готовятся к наступлению на Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Боевики обстреливают из ракетных установок укрепрайоны правительственных войск в городе Даръа, сообщает источник в Twitter (N_workMediaHoms). Сведения о нанесенном уроне пока не оглашались.

Армия САР в свою очередь, согласно сведениям, опубликованным на странице Facebook (Agency.Horan.News), открыла огонь из артиллерийских орудий по опорным пунктам радикалов в районе населенного пункта Аиб в южном пригороде административного центра провинции.

Сирийская авиация также нанесла четыре авиаудара по позициям боевиков недалеко от района Ибта на окраине Даръа, передает Twitter-канал (abdalrahmanhar). Данные об итогах боевого вылета пока формируются.

Провинция Ракка

Сирия новости 8 июня 16.30: ИГ потеряло стратегическую точку в Ираке, конфликт между курдами и САА в Хасаке

Сирийская демократическая армия**** (SDF) активизировала военные действия в предместьях столицы провинции в рамках кампании «Гнев Евфрата». Как сообщает информационное агентство Al Masdar News, после захвата района Аль-Машалаб в городе Ракка курды продолжили наступление в квартале Аль-Джазра.

Курдские отряды также установили контроль над населенным пунктом Харакла всего в одном километре от административного центра региона, тем самым заняв выгодные позиции для штурма на западном направлении. Кроме того, бойцы SDF при содействии отрядов военного совета Манбиджа захватили деревню Абу-Аси к западу от города Ат-Табка на южном берегу реки Евфрат.

Таким образом, расстояние между правительственными войсками и курдами в западной части провинции составляет всего 19 километров. Радикалы «Исламского государства» по-прежнему контролируют небольшой участок шоссе М-4, разделяющий войска SDF и САА. Однако, как ожидается, террористы ИГ будут вынуждены добровольно покинуть занимаемые позиции в районе трассы, считает военный источник Al Masdar News.

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки вновь нанесли серию авиаударов в окрестностях Ракки – в районе населенного пункта Аль-Кория. В результате бомбардировки 14 гражданских лиц погибли, еще несколько получили ранения, сообщает военный источник на Facebook (athrpress).

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Террористы ИГ ведут артиллерийский обстрел населенного пункта Таль Джадид на линии соприкосновения на востоке провинции Хама.

ВВС Сирии между тем нанесли авиаудары по военным штабам боевиков «Исламского государства»  к востоку от города Итрия, к северу от поселения Абу Джбелат, а также недалеко от населенного пункта Хармала на востоке Хамы, передает военный источник в Twitter (SyriaNews.A).

Как сообщает Twitter-канал (MasarPressNet), ВКС РФ провели еще одну  бомбардировку  укрепрайонов радикалов ИГ на окраинах населенного пункта Соха и города Укейрибат на востоке провинции Хама.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Нарастает напряжение между правительственными войсками и курдскими отрядами YPG в городе Хасака. Отряды народной самообороны (YPG) заявили о своих намерениях контролировать районы, занимаемые сирийской армией. Об этом сообщает курдский военный источник в Twitter (Sharqiya__voice).

По данным информационного портала Enab Baladi News, курды требуют от армии Башара Асада передать им контроль над районом Аль-Масакен и шоссе Аль-Кудат в городе. Местные жители сообщают о непрерывных взаимных обстрелах между сторонами.

Большую часть провинции занимают курдские формирования, территории на юге региона находятся в оккупации боевиков «Исламского государства». Армия Башара Асада в свою очередь контролирует часть столицы региона, а также набольшие территории к северо-востоку от административного центра провинции и часть северных районов региона.

Ирак

Один мирный житель погиб под обстрелами террористов «Исламского государства» в населенном пункте Аль-Ассаф к северо-востоку от города Баакуба, сообщает информационное агентство Al Sumaria News.

Силы народной мобилизации тем временем отбили у радикалов ИГ контрольно-пропускной пункт «Тель Сафук», находящийся на западе провинции Ниневия, передает военный источник в Twitter (sayed_ridha). Ожесточенные боевые действия в этом районе продолжались со вчерашнего вечера.

 «Тель Сафук» имел огромное значение для ИГИЛ, поскольку через него проходили пути снабжения подконтрольных террористам населенных пунктов в провинциях Ракка, Дейр эз-Зор, Хомс и Хасака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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