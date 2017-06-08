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Сирия, 8 июня. САА освободила населенный пункт Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска. Курды и САА ведут взаимные обстрелы в предместьях города Хасака. Бойцы «Хашд Аш-Шааби» отбили у ИГ* ключевой КПП «Тель Сафук» в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по укрепрайонам радикалов ИГ на окраинах городов Соха и Укейрибат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА): освободила от исламистов населенный пункт Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска; ведет бои с ИГ к югу и к востоку от Пальмиры; открыла огонь по опорным пунктам радикалов в районе населенного пункта Аиб к югу от Даръа; нанесла четыре авиаудара по позициям боевиков недалеко от района Ибта на окраине Даръа; провела бомбардировку военных штабов ИГ в восточной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет артобстрел населенного пункта Таль Джадид на востоке Хамы; открыло огонь по населенному пункту Аль-Ассаф к северо-востоку от города Баакуба в Ираке; потеряло пограничный пост «Тель Сафук» в провинции Ниневия в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет ракетный обстрел позиций САА в Даръа.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; провела бомбардировку в районе населенного пункта Аль-Кория в Ракке.

Курды: захватили район Ракки Аль-Машалаб; заняли населенный пункт Харакла в одном километре от Ракки; установили контроль над деревней Абу-Аси к западу от Ат-Табки в провинции Ракка; обстреливают позиции САА в Хасаке.

Провинция Дамаск

Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (watanisy), Сирийская арабская армия (САА) полностью освободила от боевиков населенный пункт Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска. Военные действия на данном направлении продолжались всю неделю.

Напомним, территории к северо-западу от столицы входят в одну из зон деэскалации, которые были утверждены в ходе переговоров между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции в Астане 4 мая 2017-го года при посредничестве представителей РФ. Однако постоянные вооруженные столкновения между различными антиправительственными группировками в Восточной Гуте приводят к гибели большого количества мирных жителей, вследствие чего сирийская армия не могла не вмешаться в конфликт.

Провинция Хомс

Продолжаются бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства»* в районе населенного пункта Аль-Аббасия к югу от Пальмиры, а также к востоку от древнего города. Об этом сообщает Twitter-канал (GenevaUpdates).

Сирийская армия стремиться расширить зону своего влияния в данном районе, поскольку территории вокруг Пальмиры не раз подвергались контратакам со стороны боевиков ИГИЛ, вследствие того что район богат месторождениями нефти и газа. Радикалы ИГ использовали террористов-смертников и беспилотники, дабы вернуть утраченные позиции. Тем не менее армия Башара Асада пока успешно отражает атаки ИГ.

Провинция Дэйр эз-Зор

Самолеты международной коалиции вновь нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в городе Абу Кемаль, расположенном к юго-востоку от Дейр эз-Зора вблизи границы с Ираком. Никакой информации о нанесенном боевикам ИГ уроне пока не поступало, передает военный источник в соцсети Twitter (GenevaUpdates).

На данных территориях находится множество нефтегазовых полей, контроль над которыми желает заполучить западная коалиция во главе с США. Проамериканские боевики ССА сейчас готовятся к наступлению на Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Боевики обстреливают из ракетных установок укрепрайоны правительственных войск в городе Даръа, сообщает источник в Twitter (N_workMediaHoms). Сведения о нанесенном уроне пока не оглашались.

Армия САР в свою очередь, согласно сведениям, опубликованным на странице Facebook (Agency.Horan.News), открыла огонь из артиллерийских орудий по опорным пунктам радикалов в районе населенного пункта Аиб в южном пригороде административного центра провинции.

Сирийская авиация также нанесла четыре авиаудара по позициям боевиков недалеко от района Ибта на окраине Даръа, передает Twitter-канал (abdalrahmanhar). Данные об итогах боевого вылета пока формируются.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия**** (SDF) активизировала военные действия в предместьях столицы провинции в рамках кампании «Гнев Евфрата». Как сообщает информационное агентство Al Masdar News, после захвата района Аль-Машалаб в городе Ракка курды продолжили наступление в квартале Аль-Джазра.

Курдские отряды также установили контроль над населенным пунктом Харакла всего в одном километре от административного центра региона, тем самым заняв выгодные позиции для штурма на западном направлении. Кроме того, бойцы SDF при содействии отрядов военного совета Манбиджа захватили деревню Абу-Аси к западу от города Ат-Табка на южном берегу реки Евфрат.

Таким образом, расстояние между правительственными войсками и курдами в западной части провинции составляет всего 19 километров. Радикалы «Исламского государства» по-прежнему контролируют небольшой участок шоссе М-4, разделяющий войска SDF и САА. Однако, как ожидается, террористы ИГ будут вынуждены добровольно покинуть занимаемые позиции в районе трассы, считает военный источник Al Masdar News.

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки вновь нанесли серию авиаударов в окрестностях Ракки – в районе населенного пункта Аль-Кория. В результате бомбардировки 14 гражданских лиц погибли, еще несколько получили ранения, сообщает военный источник на Facebook (athrpress).

Провинция Хама

Террористы ИГ ведут артиллерийский обстрел населенного пункта Таль Джадид на линии соприкосновения на востоке провинции Хама.

ВВС Сирии между тем нанесли авиаудары по военным штабам боевиков «Исламского государства» к востоку от города Итрия, к северу от поселения Абу Джбелат, а также недалеко от населенного пункта Хармала на востоке Хамы, передает военный источник в Twitter (SyriaNews.A).

Как сообщает Twitter-канал (MasarPressNet), ВКС РФ провели еще одну бомбардировку укрепрайонов радикалов ИГ на окраинах населенного пункта Соха и города Укейрибат на востоке провинции Хама.

Провинция Хасака

Нарастает напряжение между правительственными войсками и курдскими отрядами YPG в городе Хасака. Отряды народной самообороны (YPG) заявили о своих намерениях контролировать районы, занимаемые сирийской армией. Об этом сообщает курдский военный источник в Twitter (Sharqiya__voice).

По данным информационного портала Enab Baladi News, курды требуют от армии Башара Асада передать им контроль над районом Аль-Масакен и шоссе Аль-Кудат в городе. Местные жители сообщают о непрерывных взаимных обстрелах между сторонами.

Большую часть провинции занимают курдские формирования, территории на юге региона находятся в оккупации боевиков «Исламского государства». Армия Башара Асада в свою очередь контролирует часть столицы региона, а также набольшие территории к северо-востоку от административного центра провинции и часть северных районов региона.

Ирак

Один мирный житель погиб под обстрелами террористов «Исламского государства» в населенном пункте Аль-Ассаф к северо-востоку от города Баакуба, сообщает информационное агентство Al Sumaria News.

Силы народной мобилизации тем временем отбили у радикалов ИГ контрольно-пропускной пункт «Тель Сафук», находящийся на западе провинции Ниневия, передает военный источник в Twitter (sayed_ridha). Ожесточенные боевые действия в этом районе продолжались со вчерашнего вечера.

«Тель Сафук» имел огромное значение для ИГИЛ, поскольку через него проходили пути снабжения подконтрольных террористам населенных пунктов в провинциях Ракка, Дейр эз-Зор, Хомс и Хасака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)