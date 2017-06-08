Песков заявил о ежедневных атаках американских хакеров на Россию

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Москва, 8 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ежедневно в России фиксируются хакерские атаки со стороны США.

По его словам, нападения фиксируются, в том числе, и на сайте президента России Владимира Путина.

«Это я говорю про территорию США. Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о причастности американских спецслужб к хакерским атакам на Россию.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что совершение кибератаки с территории какой-либо страны не означает причастности к ней официальных лиц.

Ранее в МИД сообщили, что американские спецслужбы угрожали РФ массовыми хакерскими атаками. Через утечки в СМИ они показали, что могут в любой момент атаковать ключевые объекты российской инфраструктуры. В ведомстве также отметили, что 28% кибератак на Россию совершается со стороны США.