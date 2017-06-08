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Лидер группы Genesis разбил голову о стул в номере отеля в Лондоне

Лидер группы Genesis разбил голову о стул в номере отеля в Лондоне

16:19  8 Июня 2017
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Лидер группы Genesis разбил голову о стул в номере отеля в Лондоне

Лондон, 8 июня. Лидер группы Genesis Фил Коллинз был госпитализирован в срочном порядке после неудачного падения в гостиничном номере.

По словам официального представителя певца, Коллинз упал посреди ночи и ударился головой о стул. Данный инцидент он связал с операцией, которую недавно перенес 66-летний музыкант.

В связи с происшествием группа была вынуждена отменить два концерта, которые должны были состояться в лондонском Королевском Альберт-холле. Напомним, что Genesis — известная британская рок-группа, созданная в 1967 году.

#коллинз
Геннадий Плющев
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