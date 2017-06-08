Песков рассказал, кто принимает решение о вступлении Украины в НАТО

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Москва, 8 июля. Брюсселю принимать решение о присоединении к НАТО Украины, в которой идет гражданская война, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали шансы Украины вступить в Североантлантический альянс. Песков отметил, что это решение принимает не Москва.

«По сути, это страна, где продолжается гражданская война, а в остальном это решение принимается в Брюсселе ( там находится штаб-квартира НАТО. — Прим. ФАН) и в других столицах, откуда осуществятся общее руководство процессом», — заметил пресс-секретарь президента России.

Стоит отметить, что одним из условий вступления страны в НАТО является отсутствие внутренних конфликтов и территориальных споров.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета внешней политики.