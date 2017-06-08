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Общество
Песков: Кремль разберется с вручением непригодных квартир ветеранам в Севастополе

Песков: Кремль разберется с вручением непригодных квартир ветеранам в Севастополе

15:00  8 Июня 2017  /обновлено: 15:10  08 Июня 2017
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Песков: Кремль не знает о вручении ветерану половины квартиры в Севастополе

Москва, 8 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проверит сообщения о выдаче ветерану половины квартиры в Севастополе. Сейчас, по его словам, он не располагает какими-либо данными об этом.

Информацию о  выдаче в канун Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны непригодных квартир на Античном проспекте в Севастополе распространили местные СМИ. Сегодня старший помощник руководителя севастопольского управления СК РФ Ольга Постнова заявила о начале проверки этих сведений следователями.

«Я, к сожалению, пропустил эту информацию… Я не знаю, о чем идет речь, мне нужно время проверить. Я первый раз от вас об этом слышу», — сказал Песков.

 

Ярослава Замысловатова
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