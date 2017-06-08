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Москва, 8 июня. Россия принимает все меры для защиты собственной безопасности в свете расширения НАТО к границам нашей страны. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве относятся к процессу расширения альянса с недоверием и озабоченностью, поскольку видят в этом угрозу безопасности и балансу сил в евразийском регионе.