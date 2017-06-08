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Политика
Песков рассказал, как Москва ответит на расширение НАТО к границам РФ

Песков рассказал, как Москва ответит на расширение НАТО к границам РФ

14:54  8 Июня 2017  /обновлено: 15:04  08 Июня 2017
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Песков: Россия защитит собственную безопасность в свете расширения НАТО

Москва, 8 июня. Россия принимает все меры для защиты собственной безопасности в свете расширения НАТО к границам нашей страны. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве относятся к процессу расширения альянса с недоверием и озабоченностью, поскольку видят в этом угрозу безопасности и балансу сил в евразийском регионе.

«Разумеется, Россия принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности», — сказал журналистам представитель Кремля.

Алексей Громов
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