Песков рассказал, как Москва ответит на расширение НАТО к границам РФ
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Москва, 8 июня. Россия принимает все меры для защиты собственной безопасности в свете расширения НАТО к границам нашей страны. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве относятся к процессу расширения альянса с недоверием и озабоченностью, поскольку видят в этом угрозу безопасности и балансу сил в евразийском регионе.
«Разумеется, Россия принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности», — сказал журналистам представитель Кремля.
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