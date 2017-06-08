ДНР на встрече в Минске потребует определить точную дату обмена пленными

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Донецк, 8 июня. На следующей встрече гуманитарной подгруппы в Минске представители Донецкой народной республики будут настаивать на согласовании точной даты обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Через две недели состоится очередной раунд переговоров в Минске. Мы будем требовать в конце концов определить точную дату проведения обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных»», — отметила Морозова.

Она также добавила, что в ходе вчерашнего заседания Контактной группы в Минске представителям ДНР удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос обмена пленными.

Ранее сообщалось, что представители ДНР не могут получить от Киева информацию о 170 военнопленных. По данным властей ДНР, на Украине распространена практика, когда пленных выпускают под подписку о невыезде, а потом снова арестовывают, после чего дают реальные сроки и помещают в тюрьму, сообщает URA.RU.