Песков считает саммит ШОС интереснее выступления Коми в американском сенате

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Москва, 8 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что начавшийся сегодня саммит Шанхайской организации сотрудничества представляет для российской стороны больший интерес, нежели выступление в американском сенате экс-главы ФБР Джеймса Коми.

Кремль не интересуется запланированным на сегодня выступлением экс-главы ФБР Джеймса Коми, поскольку у России есть собственная международная повестка.

«Для нас гораздо более интересен саммит глав государств ШОС, который проходит сегодня и завтра в Астане», — подчеркнул Песков.

Напомним, Коми сегодня выступил в специальном комитете сената США в связи с делом о якобы имевшем место влиянии российской стороны на ход президентских выборов в США.