Шахты — Украине: Порошенко заявил о планах Киева на уголь Донбасса

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Киев, 8 июня. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Киев со временем вернет контроль над угольными шахтами Донбасса. Об этом он заявил, выступая на Трипольской ТЭС.

«Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины и будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать», — отметил он.

Ранее министерство энергетики Украины заявило о намерении отказаться от использовании угля антрацитовой группы к 2019 году. Отметим, что некоторое время Украина закупала уголь у республик Донбасса, однако затем Киев объявил экономическую блокаду и перекрыл железнодорожные пути. В ответ власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях в Донбассе.