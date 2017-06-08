Медведев рассказал, как в России любят вручать и получать госнаграды

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Москва, 8 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил государственные и правительственные награды работникам федеральных органов исполнительной власти и организаций. При этом глава кабмина заметил, что где-то лучшим подарком считаются деньги, однако в России госнаграды имеют значение.

«У нас в стране любят государственные награды и вручать, и получать — таковы традиции нашей страны. Ничего в этом плохого нет», — сказал Медведев. По его словам, есть страны, где госнаградам уделяют меньше внимания: «считают, что лучший подарок — это деньги или еще что-то», однако в России отношение к этому совсем иное.

Так, научный руководитель национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин получил медаль Петра Столыпина I степени получил, а ректору этого вуза Ярославу Кузьминову премьер вручил медаль Петра Столыпина II степени.

Обладателями Благодарности правительства РФ стали заведующая отделом Третьяковской галереи Нина Дивова и главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.