Труп кубинца обнаружили на крыше электровоза в Москве

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Москва, 8 июня. В Москве проходит доследственная проверка по факту обнаружения мертвого гражданина Кубы на крыше электровоза, отдельно стоящего в парке станции «Моссельмаш». На теле мужчины зафиксированы электротравмы.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ, иностранец 1988 года рождения прибыл в столицу 30 мая. На месте его гибели работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства и причину случившегося.

Добавим, ранее в Москве было совершено жестокое убийство мужчины. Полиция задержала по подозрению в совершении преступления его супругу.