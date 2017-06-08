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Происшествия
Труп кубинца обнаружили на крыше электровоза в Москве

Труп кубинца обнаружили на крыше электровоза в Москве

15:00  8 Июня 2017
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Труп кубинца обнаружили на крыше электровоза в Москве

Москва, 8 июня. В Москве проходит доследственная проверка по факту обнаружения мертвого гражданина Кубы на крыше электровоза, отдельно стоящего в парке станции «Моссельмаш». На теле мужчины зафиксированы электротравмы.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ, иностранец 1988 года рождения прибыл в столицу 30 мая. На месте его гибели работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства и причину случившегося.

Добавим, ранее в Москве было совершено жестокое убийство мужчины. Полиция задержала по подозрению в совершении преступления его супругу.

Алексей Громов
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