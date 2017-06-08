Взрыв у посольства США в Киеве «понизили» с теракта до хулиганства

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Киев, 8 июня. Взрыв возле посольства США в Киеве переквалифицирован с теракта на злостное хулиганство. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, предмет, который бросили на территорию посольства, не мог никому причинить вреда. В связи с этим было решено изменить квалификацию происшествия.

Расследованием дела занимаются Главное следственное управление и департамент уголовного розыска Нацполиции.

Напомним, в ночь на 8 июня на территории посольства США на Украине произошел взрыв. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Депутат Рады Антон Геращенко заявил, что «по его личной версии», за взрывом у посольства США в Киеве стоит Россия, а целью было устроить переполох и показать в мировых СМИ, что Киев является небезопасным городом.