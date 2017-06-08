Власти Македонии пойдут на радикальные меры ради вступления в НАТО

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Скопье, 8 мая. Власти Македонии готовы изменить название страны для того, чтобы вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил в четверг председатель македонского правительства Зоран Заев.

Речь идет о позиции Греции, которая требует переименовать Республику Македонию в Бывшую югославскую республику Македонию.

«Есть два пути: или решение проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно о том, что Черногория официально вступила в Североатлантический альянс.