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Спорт
Хави Грасия досрочно покидает пост главного тренера «Рубина»

Хави Грасия досрочно покидает пост главного тренера «Рубина»

15:07  8 Июня 2017
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Хави Грасия досрочно покидает пост главного тренера «Рубина»

Казань, 8 июня. Четверг, 8 июня, станет последним рабочим днем Хави Грасии на должности главного тренера футбольного «Рубина».

На официальном сайте клуба опубликована информация о том, что руководство казанской команды и ее испанский наставник пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта. Подчеркивается, что решение принято по обоюдному согласию. 

«ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Хави Грасия досрочно покидает пост главного тренера «Рубина»

Вместе с Грасией клуб покинут и все его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. 

#мартинес #грасия #солья #артеага #андрес
Кира Мирова
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