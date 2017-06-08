Хави Грасия досрочно покидает пост главного тренера «Рубина»

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Казань, 8 июня. Четверг, 8 июня, станет последним рабочим днем Хави Грасии на должности главного тренера футбольного «Рубина».

На официальном сайте клуба опубликована информация о том, что руководство казанской команды и ее испанский наставник пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта. Подчеркивается, что решение принято по обоюдному согласию.

«ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Вместе с Грасией клуб покинут и все его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.