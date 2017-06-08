Группу «Крематорий» не пустили на Украину из-за концертов в Крыму

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Киев, 8 июня. Российской группе «Крематорий» запретили въезд на Украину из-за концертов в Крыму. Музыканты готовились выступить в рамках фестиваля Atlas Weekend.

По словам лидера коллектива Армена Григоряна, основанием для отказа стала информация, опубликованная на сайте «Миротворец» о выступлениях «Крематория» в Крыму в 2015 и 2016 годах. Григорян напомнил, что он является музыкантом. Главное для него — творчество, а не политика. Участники «Крематория» согласились выступить на Украине, несмотря на сложную ситуацию между странами, добавил Григорян.

В разное время в черный список сайта «Миротворец» попадали Михаил Боярский, Юлия Самойлова, Стас Пьеха, Диана Гурцкая, Бьянка и даже Стивен Сигал.