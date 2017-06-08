Боевики ИГИЛ закрепились около базы 137-го полка в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 8 июня. Боевики «Исламского государства»* продолжают штурм позиций гарнизона Дейр эз-Зора.

Местные источники сообщают, что в Дейр эз-Зоре сложилась напряженная обстановка на западном фланге. Боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось захватить несколько важных участков около базы 137-го артиллерийского полка.

Критической могла стать ситуация около развязки Панорама и высоты Таль Сануф, где террористы были готовы прорвать оборону правительственных войск. После вмешательства ВКС РФ игиловцам пришлось отступить. Отмечается, что ночью два смертника на «шахид-мобилях» попытались атаковать позиции САА около высоты Таль Умм-Аббад, но они не достигли цели. Атака джихадистов была отбита.

* Организация запрещена на территории РФ.