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Новороссия
Захарченко: ДНР сделает все для помощи раненному в Донецке мальчику

Захарченко: ДНР сделает все для помощи раненному в Донецке мальчику

14:58  8 Июня 2017
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Захарченко: ДНР сделает все для помощи раненному в Донецке мальчику

Донецк, 8 июня. Раненный под обстрелом со стороны ВСУ мальчик будет обеспечен всем необходимым, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Захарченко подчеркнул, что власти ДНР взяли на себя обеспечение всем необходимым раненного под обстрелом со стороны украинской армии восьмилетнего мальчика.

«Помощью сейчас занимается глава района, подключился и мэр города, — констатировал глава ДНР. — У нас все на контроле, все, что необходимо, — сделаем».

Захарченко: ДНР сделает все для помощи раненному в Донецке мальчику

Мать мальчика при обстреле 4 июня в Петровском районе Донецка погибла. Ребенок со множественными травмами был доставлен в больницу.

Ранее обстрел ВСУ оставил без света более 400 человек в окрестностях Ясиноватой.

#захарченко
Катерина Тимошенская
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