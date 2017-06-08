Ирак: неизвестные казнили террористов ИГИЛ близ Мосула

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Мосул, 8 июня. Бойцы иракских вооруженных сил обнаружили 15 тел террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* на обочине одной из дорог в 20 километрах от Мосула. Неизвестные люди связали боевикам ИГИЛ* руки и ноги, завязали глаза и, поставив на колени, расстреляли их, в точности повторив, таким образом, метод казни, практикуемый в «Исламском государстве».

Представители правозащитников Human Rights Watch объявили, что «трудно предположить иной вариант, кроме как то, что боевики были казнены бойцами иракских сил, которые ранее захватили их в плен».

Кроме того, расправу над боевиками могли учинить члены иракских добровольческих формирований, оказывающих помощь иракским войскам. Ранее на своей странице в Facebook бойцы из группы «Революция Хаммам аль-Алил» обещали начать операцию по поиску членов семей известных боевиков ИГИЛ, с тем, чтобы «заставить их пожалеть, что они присоединились к террористам».

Напомним, в иракском Мосуле продолжаются ожесточенные бои за контроль над Старым городом, который удерживают террористы.

* Организация запрещена на территории РФ.