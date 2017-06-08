Порошенко пообещал более чем в два раза сократить поставки ядерного топлива из РФ

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Киев, 8 июня. Доля российского ядерного топлива в украинской энергетике в 2017 году снизится до 45%. Такое заявление сделал в четверг президент страны Петр Порошенко, выступая на Трипольской ТЭС.

«Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько процентов Украина получала ядерного топлива три года назад, когда я был избран президентом? Сто процентов. Сколько мы получили в 2016 году? 55%. В 2017 году будет 45%», — отметил он.

Глава государство подчеркнул, что Киев намерен закупать ядерные материалы у иностранных партнеров. В частности, речь идет об американской компании Westinghouse. Отметим, что Westinghouse в свое время гарантировала поставку ядерного топлива на Украину, несмотря на процедуру банкротства ее материнской компании.