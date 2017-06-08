Госдума готовит запрет технологий для просмотра запрещенных сайтов

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Москва, 8 июня. Технологии, позволяющие просматривать сайты в обход блокировок, могут быть запрещены в России на законодательном уровне. Соответствующий проект в Госдуму внесли депутаты от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».

Оппоненты по политическим взглядам оказались единодушны в вопросе использования программ, обходящих запреты.

Авторы документа — Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко — считают, что введение поправок в законодательство РФ поможет предотвратить негативные последствия от использования таких систем.

В их числе может быть распространение материалов террористической направленности.