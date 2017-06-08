Госдума готовит запрет технологий для просмотра запрещенных сайтов
Москва, 8 июня. Технологии, позволяющие просматривать сайты в обход блокировок, могут быть запрещены в России на законодательном уровне. Соответствующий проект в Госдуму внесли депутаты от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».
Оппоненты по политическим взглядам оказались единодушны в вопросе использования программ, обходящих запреты.
Авторы документа — Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко — считают, что введение поправок в законодательство РФ поможет предотвратить негативные последствия от использования таких систем.
В их числе может быть распространение материалов террористической направленности.