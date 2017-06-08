Instagram Бритни Спирс оказался штабом «российских хакеров»

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Москва, 8 июня. Хакерская группировка Turla, по некоторым сведениям, состоящая из российских хакеров, использовала Instagram американской поп-звезды Бритни Спирс для запуска трояна. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET.

Хакеры распространяли вредоносное расширение для браузера Firefox под видом инструмента для безопасной работы в Сети. Расширения загружали в системы компьютеров код, который, в свою очередь, активировал вредоносные файлы.

Примечательно, что адреса главного сервера в самом инструменте не было; расширение находило его в комментариях к фото в Instagam. Одной из страниц, на которых содержался адрес сервера, оказался фотоблог американской поп-звезды Бритни Спирс, сообщает «Лента.Ру».

Как отмечают специалисты, от таких действий хакеров защититься очень сложно; однако они настроены на очень узкую аудиторию. К настоящему моменту от действий хакеров Turla пострадали 17 человек.