Алеппо: САА уничтожила бронетехнику ИГ на востоке провинции

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Алеппо, 8 июня. Правительственные войска атаковали колонну «Исламского государства» на границе с провинцией Ракка.

По сообщению командования Вооруженных сил Сирии правительственным войскам, ведущим наступление в восточной части провинции Алеппо, удалось ликвидировать несколько единиц военной техники террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вместе с экипажами.

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков в районе захваченной «Исламским государством»* Ракки. Бомбардировки производились около населенных пунктов Аль-Кадасия, Дебси Афнан и Дейр-Млеха.

* Организация запрещена на территории РФ.