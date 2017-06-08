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Новости Сирии
Алеппо: САА уничтожила бронетехнику ИГ на востоке провинции

Алеппо: САА уничтожила бронетехнику ИГ на востоке провинции

14:22  8 Июня 2017
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Алеппо: САА уничтожила бронетехнику ИГ на востоке провинции

Алеппо, 8 июня. Правительственные войска атаковали колонну «Исламского государства» на границе с провинцией Ракка.

По сообщению командования Вооруженных сил Сирии правительственным войскам, ведущим наступление в восточной части провинции Алеппо, удалось ликвидировать несколько единиц военной техники террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вместе с экипажами.

Алеппо: САА уничтожила бронетехнику ИГ на востоке провинции

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков в районе захваченной «Исламским государством»* Ракки. Бомбардировки производились около населенных пунктов Аль-Кадасия, Дебси Афнан и Дейр-Млеха.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #игил #ракка
Алексей Громов
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