И смех и грех: зачем Порошенко назвал поставки газа из РФ «частью гибридной войны»

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Поставки российского газа на Украину были «частью гибридной войны». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Трипольской ТЭС. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил заявление украинского лидера с сенатором и экспертом.

По словам Порошенко, «перекрытием вентиля» украинцев якобы хотели «поставить на колени». Более того, Россия, как он считает, пыталась разрушить позицию «надежного транзитера» путем перекрытия газа для Украины и Европы.

Напомним, что в 2016 году Петр Порошенко заявил, что главным приоритетом является наращивание собственной добычи газа. Это, по его мнению, поможет усилить энергетическую независимость Украины. При этом, подчеркнул он, это будет делаться не монополизацией, а якобы поддержкой «честных» и «настоящих» инвесторов.

Более того, как заявил Порошенко, Украину 25 лет «держали на газовом поводке». Однако теперь Киев будет делать все возможное, чтобы диверсифицировать источники поставок энергоресурсов.

Во вторник, 6 июня, замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив сообщил, что страна сможет закупать газ у Румынии или через терминалы сжиженного природного газа (СПГ). Это произойдет том в случае, если Киев будет лишен реверсных поставок из-за прекращения Российской Федерацией транзита газа в Европейский союз через территорию Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что очередное заявление Петра Порошенко «невозможно обсуждать без смеха». «Если поставка российского газа Киеву является гибридной войной, то надо понимать, что она идет уже с начала 90-х годов, с момента появления суверенной Украины», — добавил сенатор.

«Россия непрерывно, последовательно, задешево поставляла украинцам газ. Мы всегда шли на уступки. Даже тогда, когда отношения между нами были не слишком комфортные для нас. Тем не менее мы всегда руководствовались тем, что Украина — братская страна и народ. И поэтому всегда предлагали какие-то выгодные и льготные условия поставок газа. Мне кажется, что все как раз наоборот, если говорить об элементах гибридных и информационных войн. Как раз заявление Порошенко — проявление гибридно-информационной войны, которая рассчитана на более радикальную часть тех, кто будет его поддерживать на предстоящих выборах. Я имею в виду наиболее правую часть украинского политического спектра. Но подозреваю, что это настолько банально и неумно, что вряд ли каким-то образом принесет ему политические очки», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор отметил, что, с одной стороны, Украина объявляет Россию врагом, который якобы манипулирует братским народом при помощи газа, но с другой стороны — Киев очень хочет, чтобы газ продолжал идти транзитом через украинскую территорию. «И таким образом получать с нас деньги за это. Выходит так: «это деньги, которые я хочу получить, но тех, кто мне эти деньги передает, объявляю негодяем». Поэтому отмечу, что это все элемент информационной войны, который рассчитан на внутреннее потребление, на то, чтобы заработать себе поддержку в среде наиболее антироссийской и радикальной части Украины. Но мне кажется, что на большую часть украинцев эта история не действует. Они хотят нормальных отношений, хотят, чтобы российский газ был на Украине», — резюмировал Олег Морозов.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что использование термина «гибридная война» Петром Порошенко при встрече с населением выглядит как отчаянный шаг. Это последняя попытка хоть как-то объяснить людям, зачем стараниями украинских властей страна вдрызг ссорится с Россией.

«Кроме того, это заявление Порошенко можно рассматривать еще и как реакцию на последние события на фронте борьбы Украины за выдавливание «Газпрома» с украинского и европейского рынков. Попытки напугать Россию многомиллионными штрафами за транзит газа в Европу по территории Украины не удались. Поэтому теперь при встрече с населением Порошенко делает вид, будто это именно Россия, а не сама Украина ставит препятствия на пути доставки российского газа на Украину и в Европу», — заключил Максим Жаров.