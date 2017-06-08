Булыкин сыграл в детском благотворительном турнире «Репетиция Кубка конфедераций»

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Реконструированный спортивный стадион «Красная Пресня» в центре Москвы был торжественно открыт 7 июня. Во время церемонии открытия стадиона состоялся благотворительный турнир «Репетиция Кубка конфедераций», в котором приняли участие ребята из детских домов Подмосковья и известные футболисты.

На мероприятии побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Большая игра

На большом зеленом поле разогреваются спортсмены, суетятся журналисты и организаторы. После долгих лет простоя стадион «Красная Пресня» снова встречает игроков и зрителей.

Воспитанники детских домов Московской области оживленно пинают мячик в предвкушении большой игры.

Затем тренеры приносят цветные майки, и ребята делятся на команды. Турнир проводится по правилам Кубка конфедераций, и команды «представляют» одну из стран-участниц.

И вот, импровизированные команды Камеруна, Новой Зеландии, Португалии, Чили, России и других стран начали первые матчи.

Ребята играют серьезно. Происходящее на поле озвучивал спортивный комментатор Михаил Масаковский. Поддерживали игроков профессиональные чирлидерши из танцевального клуба «Багира».

Вместе с ребятами в игре принял участие и бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин.

«Я здесь, потому что это — благотворительный турнир, — улыбается Дмитрий. — Думаю, спортсменам надо участвовать во всем, что касается детей, давать им положительные эмоции, чему-то учить. Наверное, это помогает вырасти и стать хорошим человеком».

Класс игры юных футболистов Булыкин оценил высоко. «Чувствуется конкуренция со стороны подрастающего поколения», — отметил Дмитрий.

По его словам, футбольный бум, который мы сегодня наблюдем в нашей стране, во многом вызван близостью Кубка конфедераций.

«Приятно, что многие молодые ребята занимаются футболом. Сегодня проходит много турниров, разных спортивных мероприятий. Сегодняшний турнир — одно из главных таких мероприятий в преддверии старта Кубка конфедераций», — отметил футболист.

Давно пора!

В нелегкой борьбе победителем детского турнира стала сборная Новой Зеландии. Юные футболисты получили кубок и медали, изготовленные ювелирным домом Григория Лепса.

Также были награждены команды, занявшие почетные второе и третье места.

Для участников турнира и приглашенных гостей была также организована музыкальная программа.

Своими впечатлениями от турнира поделился вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.

«Этот турнир проходит среди команд детских домов Подмосковья. Мы назвали этот турнир «Репетиция Кубка конфедераций», потому что ребята одеты в форму команд предстоящего турнира, а их команды названы так, как будут называться участники Кубка конфедераций», — поясняет он.

Как отметил Анохин, мероприятие приурочено к открытию стадиона. Сам стадион находится на балансе центра физкультуры и спорта столичного департамента спорта и туризма.

«Сейчас стадион восстанавливается, вы видите качественное поле, которое здесь лежит. Давно пора было восстановить этот стадион, — уверен Анохин. — Может быть, кто-то из правительства будет играть на этом поле и чаще обращать внимание на футбол и детские футбольные клубы».

Глава Российского футбольного союза также напомнил, что на стадионе «Красная Пресня» в свое время играла знаменитая команда «Асмарал».

«Этот турнир нужен детям. Всем хочется приобщиться к своим кумирам, поэтому пускай ребята порадуются, кто-то станет Роналдо, кто-то станет игроком сборной Чили Видалем. Кубок конфедераций уже начался на этом стадионе», — констатировал вице-президент Российского футбольного союза.

В футбольном турнире «Репетиция Кубка конфедераций» приняли участие воспитанники Быковского, Егорьевского и Рузского детских домов. Все деньги, вырученные при проведении турнира, будут направлены на благотворительность.