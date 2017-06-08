Норвежский суд отказался рассмотреть жалобу Брейвика на «бесчеловечное обращение»

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Осло, 8 июня. Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию националиста и террориста Андерса Брейвика, который жаловался на «бесчеловечные условия» и нарушение своих прав во время содержания в тюрьме.

Ранее районный суд Осло признал апелляцию Брейвика частично основательной — так, суд признал, что имели случаи длительной изоляции Брейвика от людей, продолжавшиеся до 23 часов. Однако на последующих судебных слушаниях было объявлено, что такие меры не могут считаться пытками или нарушением прав заключенного Брейвика. Кроме того, суд констатировал, что Брейвик, убивший 77 юношей и девушек на основании идеи о «защите норвежской культуры», остается приверженцем идей правого экстремизма и способен на насилие, поэтому его изоляция от общества должна продолжаться.

Напомним, норвежские тюрьмы считаются одними из наиболее гуманных и комфортных в мире. В исправительных заведениях в Норвегии заключенные получают индивидуальные комфортные камеры, высокопрофессиональную врачебную помощь, все необходимое для хобби и спорта, а также возможность работать и зарабатывать достаточно большие деньги. В Норвегии считается, что мягкие условия эффективнее способствуют исправлению заключенных.