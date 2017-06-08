Спасший щенка житель Башкирии всю ночь провел на дне колодца

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Уфа, 8 июня. Житель Башкирии полез в колодец, чтобы спасти щенка, однако сам оступился и, получив травму, всю ночь был вынужден ждать помощи на дне.

6 июня пожилой мужчина города Дюртюли в Башкирии услышал жалобный вой. Оказалось, щенок провалился в коллектор на территории «С/Х техника».

Мужчина отправился на помощь песику: спустился на дно и вытащил четвероногого заключенного. Однако, выбираясь из колодца, он оступился и упал. При падении он получил перелом голени, из-за чего не смог самостоятельно подняться на поверхность. Его крики о помощи услышали только утром.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья всадил нож в грудь брату.