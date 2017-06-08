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Новороссия
Киев блокирует механизмы гумпрограммы ЛНР по воссоединению народа Донбасса

Киев блокирует механизмы гумпрограммы ЛНР по воссоединению народа Донбасса

14:34  8 Июня 2017
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Киев блокирует механизмы гумпрограммы ЛНР по воссоединению народа Донбасса

Луганск, 8 июня. Украина без объяснения причин заблокировала телефонный номер горячей линии гуманитарной программы ЛНР по воссоединению народа Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики ЛНР.

В ведомстве напомнили, что с 21 февраля в ЛНР действует горячая линия для приема обращений граждан Украины по вопросам гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Однако с 1 июня мобильный оператор «Vodafone Украина» (МТС Украина) без пояснения причин заблокировал номер горячей линии ЛНР.

«За это время удалось наладить тесный контакт с земляками, проживающими на временно подконтрольной Украине территории Луганской области. Благодаря живому диалогу, сотни людей смогли получить исчерпывающую информацию по всем вопросам, связанным с помощью мирному населению и оказанием социально значимых услуг», – отметили в Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время специалисты ЛНР предпринимают меры для решения данной проблемы.

Напомним, 7 июня украинские силовики весь день вели артиллерийский огонь по населенным пунктам Желобок, Фрунзе и Кировск, не позволяя спасателям МЧС ЛНР эвакуировать детей. Власти ЛНР обратились к представителям ООН с просьбой оказать содействие в эвакуации детей, передает RT.

#донбасс #лнр #гуманитарная программа
Алексей Громов
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