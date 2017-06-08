СК РФ завел дело о гибели ребенка после урагана в Подмосковье

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Москва, 8 июня. Подмосковные следователи возбудили первое дело в связи с гибелью людей во время урагана 29 мая.

Как стало известно ФАН, дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей» возбудили после смерти восьмилетнего мальчика, пострадавшего во время разгула стихии в Московской области.

Ребенок скончался 4 июня. Изначально он был госпитализирован в местную больницу, а затем в тяжелом состоянии переведен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь ребенка, и он скончался в реанимации через пять дней.

Тяжелейшие травмы он получил в результате падения дерева на футбольной площадке Томилинской средней школы № 17. «Указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации образовательного учреждения, ответственными за организацию пребывания детей на территории учебного заведения», — считают следователи.