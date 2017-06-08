Врач из Петербурга получила престижную награду Американского общества онкологии

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Врач-онколог, химиотерапевт НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгения Харченко стала лауреатом очень престижной премии IDEA Counquer Cancer Foundation Американского общества клинической онкологии (ASCO), которая вручается молодым врачам с 2002 года. Харченко получила награду всемирно известной организации за инновации в лечении таких злокачественных опухолей, как лимфома. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

За право получить столь престижную награду боролись несколько тысяч молодых онкологов из разных стран. Участники конкурса прошли многоступенчатый отбор, в результате которого в финале оказались 20 врачей из 20 стран. Премия вручалась в рамках ежегодного конгресса ASCO-2017, который только что завершил свою работу в Чикаго.

Отметим, что за 15 лет премию получили 300 онкологов из 50 стран мира, при этом, включая Евгению Харченко, только семеро лауреатов — россияне.

Жюри конкурса высоко оценило работу петербургского онколога, в которой она предложила новые подходы в лечении одного из видов агрессивных опухолей с очень сложным названием — диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома. При этом заболевании серьезно повреждается структура лимфоузла, и раковые клетки распространяются по другим органам человека, поэтому лимфома и называется диффузной. Одиночная опухоль может появиться практически в любом месте тела. Однако, как правило, от этой болезни в большей степени страдают лимфоузлы в области шеи, в паху, подмышках и других зонах.

Корреспондент ФАН связался с Евгенией Харченко по телефону, и вот что она нам рассказала о своей работе.

«Пациенты с диффузной крупноклеточной лимфомой имеют различный прогноз. В ходе исследования нам удалось выяснить, что это связано с наличием у некоторых из них мутаций генов. Наиболее агрессивными являются опухоли, в которых обнаруживается мутация генов bcl2, bcl6 и c-myc. Они препятствуют гибели раковых клеток, в результате те выживают и продолжают активно размножаться. В мире исследования на эту тему практически отсутствуют, и идея моего клинического исследования состоит в том, чтобы лечить данную группу пациентов не стандартными методами, а интенсифицировать их. Необходимо применять более агрессивные режимы химиотерапии или провести трансплантацию костного мозга в первой линии», — пояснила суть инновации Евгения Харченко.

Помимо денежного приза, Евгения Харченко получила бесплатное членство в ASCO на протяжении трех лет, членство в клубе IDEA ASCO и менторскую поддержку профессора Джона Свитнхэма (John Sweetsnham), директора американского института рака Huntsman Cancer Institute в Солт-Лейк-Сити. Петербургский онколог пройдет практику в этом институте и напишет совместную со Свитнхэмом научную работу.