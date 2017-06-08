Асад: В борьбе с ИГИЛ Дамаск и Тегеран одержат совместную победу

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Дамаск, 8 июня. Президент Сирии Башар Асад объявил, что народы Сирии и Ирана в конечном счете обязательно одержат победу над террористами ИГИЛ* (запрещена в РФ) и других группировок, которые угрожают безопасности Ближнего Востока. Сирийский лидер выразил соболезнования в связи с вчерашним двойным терактом в Тегеране.

Асад заявил, что Сирия будет плечом к плечу вместе с Ираном бороться против терроризма, добавив, что «тот факт, что террористы и их хозяева прибегают к столь трусливым методам показывает, что они неспособны нанести серьезный удар Ирану и его народу».

«Хозяева террористов используют наемников, чтобы добиться своих политических целей, — объявил сирийский президент, — однако Иран и Сирия останутся победителями в войне против варварского терроризма».

Напомним, в ходе вчерашнего двойного теракта в столице Ирана террористы практически одновременно атаковали здание парламента страны и мавзолей основателя современного Ирана аятоллы Хомейни. Всего в теракте погибли 17 человек, около 50 получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.