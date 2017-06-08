Около 2 тыс. нелегальных перевозчиков сняли с маршрутов в Москве

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Москва, 8 июня. Московские власти изъяли около 2 тыс. маршруток, которые нелегально осуществляли свою деятельность. Всего в российской столице было закрыто с начала года 186 маршрутов, большинство из которых дублировали рейсы легальных перевозчиков в Москве и Подмосковье (Подольск, Балашиха, Мытищи и Люберцы).

Около 28 маршруток нелегально осуществляли перевозки в Петербург, Чебоксары, Владимир, Иваново, Кольчугино, Ереван и Тбилиси. В итоге почти 500 компаний получили штрафы. Примечательно, что эти компании не только не имели необходимых документов, но содержали неисправные автобусы, у которых были неполадки в рулевой и тормозной системах.