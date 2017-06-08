Поправки о расселении коммуналок будут внесены в законопроект о реновации
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Москва, 8 июня. Госдума примет к закону о реновации поправки, благодаря которым граждане, проживающие в коммунальных квартирах, получат отдельную жилплощадь. Об этом сообщил вице-спикер парламента Александр Жуков.
Рабочая группа сформулировала ряд поправок к закону; поправки будут внесены главами всех фракций. Второе чтение законопроекта назначено на пятницу.
Одна из поправок касается расселения коммуналок.
«Поправка заключается в том, что граждане, которые живут в коммуналках, должны получить отдельные квартиры», — сообщил журналистам вице-премьер.
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