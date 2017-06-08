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Политика
Поправки о расселении коммуналок будут внесены в законопроект о реновации

Поправки о расселении коммуналок будут внесены в законопроект о реновации

15:53  8 Июня 2017
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Поправки о расселении коммуналок будут внесены в законопроект о реновации

Москва, 8 июня. Госдума примет к закону о реновации поправки, благодаря которым граждане, проживающие в коммунальных квартирах, получат отдельную жилплощадь. Об этом сообщил вице-спикер парламента Александр Жуков. 

Рабочая группа сформулировала ряд поправок к закону; поправки будут внесены главами всех фракций. Второе чтение законопроекта назначено на пятницу. 

Одна из поправок касается расселения коммуналок. 

«Поправка заключается в том, что граждане, которые живут в коммуналках, должны получить отдельные квартиры», — сообщил журналистам вице-премьер. 

 

#госдума #жуков
Владимир Багров
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