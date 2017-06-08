Песков назвал примитивизацией заявление о приоритете вопросов молодежи на выборах

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Москва, 8 июня. Вопросы, касающиеся молодежи, всегда являются одной из главных тем предвыборной кампании, однако разговоры о том, что они будут единственными приоритетными, являются примитивизацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, говорить, что речь пойдет только о молодежи, означает непонимание проведения работы.

«Это абсолютная примитивизация содержательной стороны работы, которая ведется, потому что, безусловно, социология проводится не только в отношении молодежи, но в и в отношении самых разных сегментов населения, будь-то молодежь или будь-то ветераны, селяне, рабочие, инженеры, госслужащие и так далее и тому подобное», — заявил Песков.

Он добавил, что информация о каждом из этих сегментов очень важна и тщательно изучается.

Ранее СМИ сообщили, что проблемы молодежи будут одной из приоритетных тем президентских выборов 2018 года.