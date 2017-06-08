Сотрудник УФСИН на Кубани спас от жуткой смерти сорвавшуюся с крана девочку

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Краснодар, 8 июня. В Краснодарском крае сотрудник УФСИН спас жизнь школьнице, которая сорвалась с башенного крана. Девочка сломала обе ноги, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Как сообщили в региональном УФСИН, сотрудник исправительной колонии Апшеронска Валентин Заболотний по дороге на работу услышал крики и, повернувшись в сторону строительного крана, увидел на нем двух девочек. Одна из них вышла за ограждение, оступилась на стреле и повисла на руках. Подруга попыталась помочь ей, но безрезультатно.

Инспектор побежал к строительному крану и успел подставить руки, когда в них упала школьница. У мужчины выбило сустав, а девочка получила перелом обеих ног. Однако в результате она чудом спаслась, а сотрудник УФСИН был представлен к награждению медалью, сообщает «Свободная пресса».