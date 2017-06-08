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Рыбак во Флориде снял на видео схватку с акулой

Рыбак во Флориде снял на видео схватку с акулой

14:35  8 Июня 2017  /обновлено: 14:52  08 Июня 2017
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Рыбак во Флориде снял на видео схватку с акулой

Вашингтон, 8 июня. Большая рифовая акула укусила за ногу американского рыбака.

Инцидент произошел в штате Флорида. Согласно предварительной информации, занимавшийся подводной охотой Паркер Симпсон поймал групера. Внезапно на мужчину напала акула.

Пострадавший смог добраться до лодки, однако хищник задел большеберцовую артерию. Как передает издание «Вечерняя Москва», Симпсон потерял около одного литра крови.

Напомним, ранее стало известно о том, что во Флориде на порнозвезду Молли Кавалли напала акула.

#акула
Алексей Громов
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