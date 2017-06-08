Дамаск: в Восточной Гуте ликвидированы двое боевиков-подростков

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 8 июня. Группировка «Армия Ислама» использует детей в районе Восточная Гута в качестве боевиков.

Сирийское информационное агентство сообщило, что в районе Восточная Гута около ферм Аль-Ашари во время междоусобной войны между различными исламистскими группировками убиты двое боевиков-подростков. Отмечается, что «Армия Ислама» («Джейш аль-Ислам» считается террористической группировкой в ряде стран) вербует несовершеннолетних подростков.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте продолжаются постоянные столкновения между боевиками, конфликт признается масштабным. Террористы испытывают дефицит в рекрутах и снабжении провиантом и боеприпасами.