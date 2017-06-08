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Новости Сирии
Дамаск: в Восточной Гуте ликвидированы двое боевиков-подростков

Дамаск: в Восточной Гуте ликвидированы двое боевиков-подростков

14:13  8 Июня 2017
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Дамаск: в Восточной Гуте ликвидированы двое боевиков-подростков

Дамаск, 8 июня. Группировка «Армия Ислама» использует детей в районе Восточная Гута в качестве боевиков.

Сирийское информационное агентство сообщило, что в районе Восточная Гута около ферм Аль-Ашари во время междоусобной войны между различными исламистскими группировками убиты двое боевиков-подростков. Отмечается, что «Армия Ислама» («Джейш аль-Ислам» считается террористической группировкой в ряде стран) вербует несовершеннолетних подростков.

Дамаск: в Восточной Гуте ликвидированы двое боевиков-подростков

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте продолжаются постоянные столкновения между боевиками, конфликт признается масштабным. Террористы испытывают дефицит в рекрутах и снабжении провиантом и боеприпасами.

#сирия #дамаск #восточная гута #армия ислама
Алексей Громов
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