Ученые: Каждый третий россиянин генетически заряжен на депрессии и суицид

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Москва, 8 июня. Почти треть жителей России генетически предрасположены к депрессии и суициду, заявили специалисты медико-генетического центра Genotek в рамках ДНК-теста «Здоровье и долголетие».

Во время исследования ученые провели анализ генов 2000 жителей России в возрасте от 18 до 50 лет. 40% образцов принадлежали женщинам, а 60% — мужчинам.

Специалисты установили, что 30% россиян имеют генетическую предрасположенность к депрессии и суицидальному настроению. В этом виновен вариант rs6265-T гена BDNF, который был выявлен у россиян. Также у обладателей этой мутации могут наблюдаться интроверсия и синдром дефицита внимания.

Ранее канадские медики пришли к выводу, что регулярно пьющие коровье молоко дети обладают более высоким ростом, чем сверстники.