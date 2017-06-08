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Россия
Ученые: Каждый третий россиянин генетически заряжен на депрессии и суицид

Ученые: Каждый третий россиянин генетически заряжен на депрессии и суицид

16:25  8 Июня 2017
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Ученые: Каждый третий россиянин генетически заряжен на депрессии и суицид

Москва, 8 июня. Почти треть жителей России генетически предрасположены к депрессии и суициду, заявили специалисты медико-генетического центра Genotek в рамках ДНК-теста «Здоровье и долголетие».

Во время исследования ученые провели анализ генов 2000 жителей России в возрасте от 18 до 50 лет. 40% образцов принадлежали женщинам, а 60% — мужчинам.

Ученые: Каждый третий россиянин генетически заряжен на депрессии и суицид

Специалисты установили, что 30% россиян имеют генетическую предрасположенность к депрессии и суицидальному настроению. В этом виновен  вариант rs6265-T гена BDNF, который был выявлен у россиян. Также у обладателей этой мутации могут наблюдаться интроверсия и синдром дефицита внимания.

Ранее канадские медики пришли к выводу, что регулярно пьющие коровье молоко дети обладают более высоким ростом, чем сверстники.

Катерина Тимошенская
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