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Общество
Госдуме предложили ввести уголовное наказание за «карусели» на выборах

Госдуме предложили ввести уголовное наказание за «карусели» на выборах

14:00  8 Июня 2017
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Госдуме предложили ввести уголовное наказание за «карусели» на выборах

Москва, 8 июня. Члены обеих палат российского парламента внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за махинации на выборах в России. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предложили дополнить статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме», которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы для членов избирательных комитетов, которые выдадут избирателю более одного бюллетеня для голосования, либо заранее заполненные бюллетени. Избирателей может ждать такое же наказание за участие в выборных «каруселях», когда один и тот же человек многократно голосует по разным бюллетеням.

Госдуме предложили ввести уголовное наказание за «карусели» на выборах

Инициатива получила положительные отзывы Верховного суда и правительства РФ.

Валентин Меликов
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