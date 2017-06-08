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Общество
Сотрудникам «Руси сидящей» не известны причины обыска

Сотрудникам «Руси сидящей» не известны причины обыска

13:58  8 Июня 2017
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Сотрудникам «Руси сидящей» не известны причины обыска

Москва, 8 июня. Руководитель организации «Русь сидящая» Ольга Романова и ее сотрудники оказались заблокированы в офисе во время проведения там обысков.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по словам волонтеров и координаторов фонда, они не могут получить никакой информации о причинах обыска. Все ждут окончания следственных действий.

Ранее сообщалось, что в офисе правозащитной организации «Русь сидящая» проходят обыски. Силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также рабочие компьютеры.

«В офисе «Руси сидящей» обыск», — написала Романова на своей странице в Facebook.

Катерина Михайлиди
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