Донбасс: Украина частично возобновила подачу воды в ЛНР

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Луганск, 8 июня. Украина возобновила подачу воды в Луганскую народную республику. Об этом сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода».

В ведомстве отметили, что подача воды в республику осуществляется с Западной фильтровальной станции, которая расположена в Лисичанске.

«С 5 июня с 12:00 с Западной фильтровальной станции возобновлена подача воды в ЛНР согласно заявленным объемам. Петровская насосная станция по-прежнему не поставляет воду на территорию ЛНР», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР с Петровской насосной станции. 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в республику с Западной фильтровальной станции. Свои действия Украина мотивировала задолженностью со стороны ЛНР за поставленную воду . При этом Киев блокировал все механизмы расчета за воду, передает URA.RU.